“Griô: 40 Poemas Afrofuturísticos” será lançado nesta quinta na Biblioteca Municipal

Redação Bonde com N.Com
23 set 2025 às 18:47

Ermeson Dias/N.com
Nesta quinta-feira (25), será realizado o lançamento do livro “Griô: 40 Poemas Afrofuturísticos” do escritor e poeta Rogério Germani. O evento, aberto ao público, acontece às 16h na Biblioteca Pública Municipal (Avenida Rio de Janeiro, 413) de forma gratuita.


O livro utiliza o lirismo para destacar o protagonismo da cultura negra, exaltando a força e a beleza de uma voz ancestral que, atravessando os séculos, ecoa nas raízes do Brasil. A obra celebra a identidade negra, ressaltando a resiliência que emerge da miscigenação, enquanto a figura do Griô se revela como guardiã dos saberes e tradições dos ancestrais.

Segundo o autor Rogério Germani, o livro foi inspirado em uma das principais figuras da cultura africana, os Griôs, que são contadores de histórias responsáveis por passarem as tradições, o legado e a força da ancestralidade às novas gerações.


“O livro busca contar um novo futuro em que a flor da diversidade acena para um país mais humano, acolhedor a todos. Torço para que, através da conscientização, o amor e o respeito às diversidades ganhem força nas ruas e combatam o racismo”, disse Germani.

Na ocasião, alguns exemplares estarão à venda, mas o livro também poderá ser adquirido pelo site UICLAP.


Além do lançamento da obra, o evento irá unir diversas vozes culturais que também expõem a beleza e pluralidade da cultura negra. Entre as contribuições confirmadas, estarão a exposição dos desenhos realistas de Eda Cavaleri e a participação de Silvana Quintilhano, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

Divulgação

Sobre o autor


Natural de Ibiporã, Rogério Germani iniciou sua trajetória na literatura ainda na infância. Ao longo da carreira, publicou diversos livros, incluindo o de crônicas “Quase sem querer”, o de contos de terror “A humana ceia” e dez obras de poesia. Um dos destaques de sua obra é o seu primeiro livro de poemas, “Ao primeiro instante de beleza”, premiado no Concurso Nacional Helena Kolody.

Além de diversas participações em antologias nacionais e internacionais, entre os anos de 1999 e 2006, Germani foi membro-correspondente da Academia Cachoeirense de Letras, no Espírito Santo, e cofundador do Espaço Cultural, jornal de artes e entretenimento sediado em Ibiporã. Também é um dos fundadores da Poéticos – Comunidade Digital de Literatura.


lançamento de livro Biblioteca Municipal Londrina evento gratuito Cultura Afro UTFPR
