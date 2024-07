Grupo de K-pop vai se apresentar em cinco capitais brasileiras

O grupo de K-pop NTX já tem data marcada para chegar ao território fluminense com a turnê do recém-lançado álbum "Hold X".





Os NTFUL, como são conhecidos os fãs do octeto, poderão assistir de perto às performances eletrizantes dos membros nos dias 14 e 15 de agosto, no Centro Cultural da UFF, em Niterói. Os ingressos já estão disponíveis para venda no site Guiche Web.

Esta será a primeira vez que os jovens sul-coreanos Hyeongjin, Yunhyeok, Jaemin, Changhun, Hojun, Eunho, Seungwon e Rawhyun se apresentarão com a nova turnê fora do continente asiático.





Para tornar tudo ainda mais especial, as entradas para os shows dos intérpretes de "Old School" contarão com um ingresso social: com a doação de um kg de alimento não perecível, o valor será de meia-entrada, R$ 30.





