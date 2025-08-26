'Guerreiras do K-Pop' se torna o filme em inglês mais popular na história da Netflix

A Netflix acaba de anunciar que a animação musical "Guerreiras do K-Pop" se tornou o filme mais visto da história do serviço de streaming. Só na última semana, o filme registrou mais de 25,4 milhões de visualizações e manteve a liderança no ranking global de títulos mais assistidos da plataforma. Com isso, o longa conquista o marco de 236 milhões de visualizações.





O filme se tornou um fenômeno global e conquistou o público brasileiro para além do streaming. Desde a estreia, no dia 20 de junho, Guerreiras do K-Pop movimentou as redes sociais e acumulou mais de 114 mil menções no Brasil. A história ganhou fãs ao redor do país e encantou pela qualidade da animação e trilha sonora — com um destaque especial à dublagem brasileira e às canções adaptadas para o português, como o hit “Meu Pequeno Guaraná”.

A trilha original também vem alcançando posições de destaque em rankings globais, batendo recordes impressionantes. Quatro faixas do filme alcançaram o Top 5 da Billboard: “Golden” (1º lugar), “Soda Pop” (3º lugar), “Your Idol” (4º lugar) e “How It’s Done” (5º lugar).





O longa ainda levou os fãs a cantar suas músicas favoritas em cinemas dos Estados Unidos (EUA), Canadá, Reino Unido/Irlanda e Austrália/Nova Zelândia com o evento especial Guerreiras do K-Pop: The Sing-Along Event, que exibiu o filme nas telonas durante dois dias. No último final de semana, 2.180 cinemas receberam o público, com mais de 1.300 sessões esgotadas só nos EUA e Canadá.

A versão especial Guerreiras do K-Pop: Para CantarJunto já está disponível na Netflix, em inglês, e é a oportunidade perfeita para transformar sua sala em um karaokê de celebração ao brilho das HUNTR/X.



