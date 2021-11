HBO marca retorno de 'Gossip Girl' com trailer revelador

A HBO Max divulgou nesta quarta-feira (10) a data para o retorno da série "Gossip Girl", que teve sua primeira temporada dividida em duas partes. Enquanto os 6 primeiros episódios foram ao ar entre julho e agosto, o restante da temporada vai estrear no dia 25 deste mês.

Além da data, que era aguardada ansiosamente pelos fãs, também foi divulgado um trailer (veja abaixo) que antecipa alguns dos conflitos que estarão no centro dos novos episódios. Nas cenas, é possível ver que a relação das meio-irmãs Julien (Jordan Alexander) e Zoya (Whitney Peak) estará cada vez mais complicada, após a primeira beijar Obie (Eli Brown), namorado da segunda.

Também aparecem novos personagens, como um rapaz que é visto beijando Audrey (Emily Alyn Lind), e uma moça que tudo indica que irá se envolver com Max (Thomas Doherty). Já Aki (Evan Mock) aparece rapidamente dando um beijo em outro rapaz (assista abaixo).





De acordo com o material de divulgação, nos novos episódios, a série "continuará a explorar o quanto as mídias sociais -e a própria paisagem de Nova York- mudaram conforme os anos". Trata-se de um "reboot" (nova versão) da série que fez sucesso entre 2007 e 2012 mostrando jovens ricos do Upper East Side, bairro elegante de Manhattan.





Escrita e produzida por Joshua Safran, "Gossip Girl" é baseada nos romances de Cecily von Ziegesar e na série original, desenvolvida por Josh Schwartz & Stephanie Savage. Também estão no elenco Eli Brown, Tavi Gevinson, Zion Moreno e Savannah Lee Smith, entre outros.

Confira o trailer legendado ao português: