Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Despedida

Hermeto Pascoal, ícone da música brasileira, morre aos 89 anos

AFP e Secom PLanalto
14 set 2025 às 14:15

Compartilhar notícia

Reprodução
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A lenda brasileira do jazz Hermeto Pascoal morreu aos 89 anos, informou sua família no sábado (13).


Conhecido como "bruxo" por sua capacidade de fazer música com elementos variados, Pascoal "fez sua passagem para o plano espiritual, cercado pela família e por companheiros de música", afirmou uma mensagem publicada em sua conta oficial no Instagram.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


"Pedimos respeito e privacidade neste momento. Informações sobre despedidas públicas serão divulgadas em breve nos canais oficiais", acrescenta o texto, assinado pela família e pela equipe do artista.


Nascido em Alagoas, o músico era um virtuoso de vários instrumentos e tinha uma habilidade extraordinária para a improvisação.

Publicidade


'Nos despedimos de um gênio'


“Hoje nos despedimos de um gênio”, afirmou Caetano Veloso em uma mensagem no Instagram.

Publicidade


“Hermeto é (...) um dos pontos mais altos da história da música no Brasil e que se expõe ao mundo com muita clareza e força”, acrescentou.


"Tive discussão pública com ele. Mas o que importa é a grandeza musical que era Hermeto", gravou o cantor.

Publicidade


Com sua emblemática barba branca, assim como seus cabelos, Pascoal tornou-se mundialmente conhecido ao lado de Miles Davis, com quem tocou em vários benefícios, e suas composições foram interpretadas inúmeras vezes tanto por Davis quanto por outros grandes nomes da música.


Ordem do Mérito Cultural

Publicidade


Por meio de nota, o presidente Luiz Inácio da Silva lamentou a morte. "O talento e a incansável criatividade deste alagoano de Arapiraca o consagraram internacionalmente, e influenciaram gerações de músicos de todo o mundo", disse o presidente, lembrando que em 2010 ele foi condecorado com a Ordem do Mérito Cultural.


"Hermeto sempre nos ensinou a não deixar a tristeza dominar. Por isso, convido os brasileiros a celebrarem sua história e sua música. Minha solidariedade à família, aos amigos e a todos que foram inspirados por sua arte. O Brasil se despede com gratidão deste grande artista."

Publicidade


BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

Hermeto Pascoal morreu Luto obituário obituários
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas