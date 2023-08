Hotel de 5 bilhões de estrelas proporciona experiência única a hóspedes

A palavra experiência é a cada dia mais explorada e até uma xícara de café, a depender de quem e onde é servida, pode se transformar em algo surpreendente. E o que dizer de uma viagem, que inclui tantos planos? No que depender do time por de trás da Cerveza Patagonia, será surpreendente do check in ao check out.







Para despertar o explorador que existe em cada um, a Cerveza Patagonia reabre seu Hotel 5 Bilhões de Estrelas, que no último ano levou convidados para desfrutarem uma experiência única, com vista privilegiada do céu estrelado, afinal, por que ir a um hotel 5 estrelas se é possível ter um com 5 bilhões?

Desta vez, o check-in será feito somente por quem verdadeiramente abraça o espírito de aventura, pois, para conseguir sua reserva, primeiro é necessário encontrar as recepções, escondidas em lugares secretos em meio a natureza.



Com barracas no topo de uma montanha, o hotel ao ar livre traz a proposta de trocar o luxo de um hotel tradicional pela simplicidade e beleza da paisagem natural. O menu assinado por chefs se torna um assado no fogo de chão, o ar-condicionado é substituído pelo ar natural das montanhas, e a TV com definição 4K perde espaço para o espetáculo de contraste das estrelas no céu noturno.



As recepções estarão instaladas em diferentes datas. No Paraná nesta terça-feira (19) e São Paulo na quarta-feira (20). O primeiro explorador a encontrar a recepção em cada estado ganhará uma estadia, com direito a acompanhante, para se tornar hóspede do hotel, que “abre suas portas” oficialmente em setembro, na Serra Catarinense.





