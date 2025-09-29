Humanização sob a ótica da palhaçaria é tema de encontro com Plantão Sorriso

Na terça-feira (30), a partir das 19h, o Plantão Sorriso realiza o bate-papo “Humanização sob a ótica da palhaçaria” no auditório da Secretaria de Cultura de Londrina.





A proposta é estreitar os laços com a equipe dos hospitais conveniados, além de ampliar experiências, conhecimentos sobre humanização e um olhar mais apurado sobre a palhaçaria hospitalar. O evento é gratuito, aberto à comunidade e demais interessados, e haverá acessibilidade com intérprete de Libras.

“Trata-se de uma conversa sobre o histórico e um pouco sobre metodologia desenvolvida pelo Plantão Sorriso nesses quase 30 anos de atividade. Nosso trabalho é focado na humanização do ambiente hospitalar, e a arte da palhaçaria, uma ferramenta colorida e alegre para chegar até as pessoas”, explica a coordenadora do Plantão, Aneliza Paiva.

O bate-papo é uma realização do Plantão Sorriso com patrocínio do PROMIC – Programa Municipal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Municipal de Cultura.

Trajetória

O Plantão Sorriso é uma organização cultural fundada em 1996 - 29 anos - em Londrina, com o objetivo de realizar visitas regulares a enfermarias pediátricas de hospitais da cidade. Através da figura alegre dos doutores palhaços, a proposta é humanizar o ambiente hospitalar e minimizar o estresse causado pela internação na vida das crianças. Desde o início das atividades, o Plantão já impactou 680 mil pessoas. Paralelo às atividades nos hospitais, o Plantão também produz e realiza espetáculos e shows como o Bailinho do Plantão. Criado para animar o carnaval londrinense, já foi visto por mais de 40 mil pessoas, e ganhou nova versão com canções e arranjos inéditos.

