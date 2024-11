Ibiporã promove o Segundo Festival Afro neste domingo

Em Ibiporã, a história, a beleza, a resistência e a importância da cultura afro serão celebradas no próximo domingo (24), no 2º Festival IbiAfro, evento promovido pela Prefeitura de Ibiporã, por meio da SMCT (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), que celebra o mês da consciência negra.





Esta edição do IbiAfro será em homenagem ao “Mestre Cláudio”, o professor de capoeira e formador Claudeci Aparecido Scapelato, que faleceu no mês passado aos 56 anos, e foi também um dos idealizadores do IbiAfro, juntamente com a cantora Néia Teodoro, a Nega Néia.





Fundador da Acarei (Associação de Capoeira da Região de Ibiporã), Mestre Claudio ensinou a capoeira e seus valores a milhares de crianças e adolescentes da região por meio de seus projetos sociais, realizados nos últimos 30 anos, sempre com o apoio da Prefeitura de Ibiporã.

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Lourdes Narcizo, destaca que o IbiAfro é resultado do empenho da atual gestão em valorizar e promover o resgate da cultura afro-brasileira juntamente às demais ações da Pasta. “Este evento enfatiza a importância da comunidade afro no nosso Município e este ano é em tributo à memória do Mestre Cláudio”, salientou Lourdes.



