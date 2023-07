Ingressos para show dos Titãs em Londrina já estão à venda

Os ingressos para o show da turnê “Titãs Encontro” em Londrina já estão à venda. A organização do evento divulgou nesta quarta-feira (26) que a apresentação, marcada para o dia 8 de dezembro, será realizada no estádio do Café, na zona norte.







Quem quiser garantir vaga na plateia do show que histórico na carreira da banda, que se reúne com a formação original pela primeira vez em 30 anos, ou desde a saída de Arnaldo Antunes, deve se apressar. A venda de ingressos é feita pelo site Eventim.

Os preços variam de R$ 100 a R$ 200 na Arquibancada, e de R$ 125 a R$ 250 na Cadeira e R$ 170 a 204 na Pista Vip. Já as categorias "Experiência", que incluem entrada antecipada, acesso à passagem de som e foto com os artistas, chegam a custar até R$ 1.330.





O novo nome adotado para a sequência é "Titãs Encontro - Pra Dizer Adeus". Serão doze novos shows divididos entre Brasil, Portugal e Estados Unidos, e Londrina entrou no circuito.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: