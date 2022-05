Inscrições abertas ao “MasterChef Júnior"

A Band abriu inscrições para uma nova temporada do MasterChef Júnior. A competição que conquistou o público em 2015 voltará ao ar este ano com crianças entre 8 e 13 anos.

Os pais interessados devem preencher a ficha de inscrição no site da Band. O envio de uma foto e de um vídeo é imprescindível. Fichas sem foto e/ou sem vídeo não serão aceitas.





Criado por Franc Roddam, o formato MasterChef é representado internacionalmente pela Banijay. O MasterChef Brasil é uma produção da Endemol Shine Brasil para a Band e o Discovery Home & Health.





O talent show vai ao ar toda terça-feira, às 22h30, na tela da Band, com transmissão simultânea no band.com.br e no aplicativo BandPlay. A atração também é exibida toda sexta-feira, às 19h25, no canal Discovery Home & Health e no discovery+.