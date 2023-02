Inscrições para o Festival Londrix estão abertas até 15 de fevereiro

Escritores, estudiosos e artistas que desejem participar da programação do Festival Literário de Londrina – Londrix ou ministrar atividades têm até a próxima quarta-feira (15) para se inscrever para o evento.





Neste ano, a maioria das ações do Londrix serão conduzidas entre 10 e 14 de maio, e a agenda também inclui a iniciativa “Um Dedo de Prosa”, que promove encontros literários em escolas públicas e será realizada entre março e maio.

As inscrições para o festival são gratuitas e, entre outras atividades, os interessados poderão participar de debates e palestras, lançamentos de livros, condução de ações voltadas ao público infantil, saraus e shows.





Para se inscrever, é preciso ser maior de 18 anos, ter trabalhos publicados, estar alinhado à temática do evento e preencher completamente a ficha de inscrição.

É importante destacar que algumas das categorias requerem que os escritores participantes tenham vínculos com Londrina, enquanto outras são voltadas a autores em âmbito nacional.





O edital completo do Londrix, com todas as informações, pode ser conferido no site do festival. Quem tiver dúvidas ou precisar de mais informações pode entrar em contato com a organização do festival pelo número de WhatsApp (43) 99941-7414 ou enviar um e-mail para [email protected]

No dia 1º de março, será divulgada a lista com os projetos selecionados para a programação. A curadoria do Londrix é composta pela escritora e docente da Unespar (Universidade Estadual do Paraná), Claudia Freitas, pelo escritor e docente da UEL (Universidade Estadual de Londrina), Frederico Barbosa Fernandes, e pelo jornalista e escritor Marcos Losnak.





A decisão da comissão é soberana e, portanto, não caberão recursos.

Em 2023, o tema do 18º Festival Literário de Londrina é “Literatura em Curto”, visando promover uma literatura faiscante, perigosa e inflamável trazendo à baila escritores e obras com alto potencial incendiário.





Conforme a diretora-geral do Londrix e produtora cultural, Chris Vianna, cerca de 140 pessoas já se inscreveram para o festival.





“Esse é um ano de comemoração, em que o Londrix completa 18 anos e chega à maioridade, coroando uma trajetória de muito trabalho e dedicação da equipe por trás do evento. Por isso, queremos que essa edição atraia bastante gente, e seja marcada pelo congraçamento através da literatura”, disse.