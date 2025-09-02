Anitta deixa de seguir Carlinhos Maia após quadro humorizando o Candomblé

O influenciador Carlinhos Maia usou o Candomblé - religião de matriz africana - como forma de humor em seu reality show virtual, intitulado Rancho do Maio, e dividiu opiniões entre os internautas nesta terça-feira (2). O quadro "Pai Rico e Mãe Apó" mostra outros influenciadores interpretando religiosos em um terreiro de maneira caricata.





Após as cenas viralizarem nas redes sociais, a cantora Anitta, que faz parte da religião, deixou de seguir Maia e fãs especulam que o motivo tenha sido a intolerância religiosa supostamente praticada pelo humorista, que, em seguida, retribuiu o unfollow e respondeu a cantora. "Vou continuar ouvindo as músicas, lance álbum novo, tá se levando a sério demais, tá chata", escreveu.

Depois da confusão, internautas começaram a "cancelar" - termo utilizado nas redes socias para se referir a uma pessoa que recebe muitas criticas - Maia. Os internautas demonstraram indignação com as atitudes do influenciador. "É um desserviço. Acho de extrema irresponsabilidade usar religião alheia como entretenimento", escreveu um fã de Anitta. "Ela sempre levou a religiosidade dela a sério. Ele é só mais um mau influencer", disse outro.





Em 2024, a cantora divulgou o clipe da música "Aceita" - faixa do seu ultimo albúm Funk Generation - e perdeu mais de 1 milhão de seguidores após mostrar rituais da religião. "E lá se vão mais de 100 mil seguidores, toda vez que posto foto no terreiro é isso. Limpa, limpa, limpa", falou a cantora em seu instagram.

No mesmo dia, Anitta também deixou de seguir Virginia Fonseca. Ainda não se sabe o motivo do "afastamento" entre as duas. Confira abaixo o vídeo publicado por Carlinhos Maia: