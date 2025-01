Anvisa alerta sobre golpe aplicado por email contra serviços de estética

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) lançou nesta terça-feira (14) um alerta sobre um possível golpe contra serviços de estética. A agência recebeu denúncias de que golpistas estariam se passando pelo órgão e enviando mensagens em que orientam os serviços de estética e embelezamento a clicar em links para obter um Procedimento Operacional Padrão (POP).





Os alvos do golpe seriam salões de cabeleireiro, manicures e estabelecimentos de estética. Segundo as denúncias, o site estaria disparando mensagens alegando a obrigatoriedade do POP e informando que a falta de regularização poderia gerar penalidades. Isso induziria as pessoas a clicarem em links suspeitos.





A agência informou que o email de onde essas mensagens estão sendo enviadas, [email protected] , é falso, destacando que não realiza nenhum tipo de atendimento por esse endereço. Além disso, afirmou que não emite o documento mencionado, o POP.





A Anvisa reiterou que não tem nenhuma ligação com o site citado, apesar de este utilizar informações extraídas do portal da agência. Os canais oficiais para comunicação e esclarecimento de dúvidas sobre serviços são o email [email protected] e o telefone 0800 642 9782.