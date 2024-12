Blogueira da Zona Norte de Londrina se destaca em reality show falando sobre moda

Como ela mesma disse, a jornada no programa começou quando "tudo era mato". Ela foi uma das seis integrantes da primeira temporada, que estreou em 2018. Na época, o Corrida das Blogueiras era apenas um projeto piloto que pouco se parece com a superprodução que é levada ao ar hoje. Ju foi eliminada na semifinal, mas angariou uma legião de fãs que nunca a abandonou.

A londrinense, nascida e crescida no João Paz - Cinco Conjuntos -, estava prestes a se formar em Design de Moda na UEL (Universidade Estadual de Londrina) quando surgiu a oportunidade de ir ao programa. As datas quase a fizeram desistir do sonho de ir ao Rio de Janeiro para o reality, mas amigas próximas a convenceram a apostar no desconhecido.

"Como sempre trabalhei com moda, chamo mais a atenção desse tipo de empresa. E o Londrina Norte Shopping foi o primeiro a acreditar no meu trabalho e me chamou para fazer os conteúdos. Deu muito certo, porque eu sou daqui da região e frequento muito aqui também. Faço conteúdo para eles a cada 15 dias". Confira mais sobre o trabalho de Ju Barbosa no vídeo a seguir:

"Eu tinha mil e poucos seguidores no Instagram, mas eram pessoas da família e amigos de faculdade. Depois do programa, eu passei dos 20 mil. No YouTube, eu tinha mais ou menos 300 inscritos e depois subi para uns 20 e poucos mil e se manteve. Muita gente me segue até hoje desde aquela época."

Após a inscrição, feita sem nenhuma expectativa de ser chamada, Ju Barbosa foi a escolhida. Foi para o Rio de Janeiro com tudo pago pelo programa, porém sem receber cachê. O segredo sobre os detalhes do Corrida das Blogueiras, uma cláusula contratual, fez a londrinense abandonar de uma hora para outra todos os seus afazeres sem qualquer explicação aos colegas de trabalho e faculdade.

s gravações seriam na semana que eu apresentaria o meu TCC [Trabalho de Conclusão de Curso], aí pensei que não ia dar [para participar]. Depois, a Helô, que é a minha assessora hoje, mandou a mesma publicação e falou para eu me inscrever. Olhei o edital novamente e percebi que tinha visto as datas erradas, as gravações eram um mês antes do meu TCC."

"Ninguém sabia o que esperar. Tinha que ter um número máximo de seguidores, porque a ideia era pegar pessoas que estavam começando. Uma amiga me mandou o edital e vi que a

do Canal Diva Depressão no YouTube, que escolhe todos os anos os influenciadores mais completos nos quesitos moda, maquiagem, comunicação e irreverência. Esta, no entanto, não é uma temporada qualquer. Trata-se de uma segunda oportunidade para participantes que movimentaram as edições anteriores, e Ju Barbosa foi uma das mais pedidas pelos espectadores do reality.

Uma blogueira da Zona Norte de Londrina está semanalmente entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter) no Brasil. Julia Garcia Barbosa, ou só Ju Barbosa, de 27 anos, é uma das 12 participantes selecionadas para o famoso reality show Corrida das Blogueiras,

Desafios na nova temporada

"Já imaginava que as pessoas iriam mais montadas, porque o programa foi indo nesse caminho há alguns anos. Lá atrás não era assim, mas eu fui para lá com o objetivo de mostrar quem eu sou de verdade. Não faria sentido eu criar um personagem, uma história e montar looks que eu não uso. Não era isso que eu queria. Queria que as pessoas me seguissem pelo que eu sou e pelo meu trabalho."

O programa foi "invadido" por várias drag queens e transformistas que são referência nos segmentos da comunicação, moda e maquiagem. Ju, no entanto, foi anunciada sem chamar atenção à primeira vista como os demais. Ela, porém, ressaltou que isso não a incomodou, já que o seu objetivo era "aparecer com o trabalho" e não "gastar energia sendo quem não é".

Na nova temporada do Corrida das Blogueiras, a londrinense enfrenta um time bem diferente do que encarou na primeira temporada. Assim como ela, os outros participantes tiveram trajetórias de destaque em outros anos, o que deixou o reality ainda mais acirrado.

Autismo e as provas





A blogueira foi diagnosticada com autismo no fim de 2023. Isso, segundo ela, a ajudou a entender as suas relações e comportamentos. O Corrida das Blogueiras neste ano, entretanto, veio com uma novidade. Agora, os participantes podem se votar para mandar um adversário direto para o "Flop", um desafio final que acarreta na eliminação de quem entregar o pior resultado. A temporada também estreou o "lounge", uma reunião em que as blogueiras discutem as provas. As novidades tocam em pontos sensíveis para Ju, que, por causa do autismo, tem dificuldades em socializar.

"Esta temporada, por ter mais espaço para a gente conversar, por ter provas em grupo e por promover a discussão das relações, ficou bem mais perceptíveis tanto para os participantes como para o público os prejuízos que eu tenho por conta do autismo."





Ela contou à reportagem que descobriu a condição porque já suspeitava há algum tempo. O diagnóstico de nível 1 veio após uma série de testes e exames. "Eu sempre fui a tímida, a quietinha da turma, não sabia fazer amigos. Então, sempre houve essas questões de socialização principalmente. Aí, no meio do ano passado, eu passei a acompanhar por acaso e me identifiquei. Fiz terapia, testes, questionários e foi constatado que eu sou autista. Também descobri que tenho altas habilidades."





Mesmo fazendo parte do grupo campeão no primeiro episódio e sendo elogiada pelo trabalho, Ju foi a segunda mais votada pelos participantes e quase foi para o Flop, o que a deixou abalada. "Estava todo mundo se conhecendo e fiquei mais quieta na minha. Algumas pessoas se conectaram comigo, mas outras não botaram fé que eu iria muito longe. Elas votaram por afinidade, o que eu não esperava já na primeira semana. Achei que ia demorar um pouquinho mais para acontecer isso", disse.





No segundo episódio, a londrinense experimentou o gostinho da redenção. Trabalhando com aquilo que mais sabe, a moda, Ju transformou uma simples calça em uma obra de arte que encantou todos os jurados. Já no terceiro episódio, ela conheceu o Flop após uma prova de comunicação, em que teria que apresentar um programa de TV.





"Quando eles falaram como seria a prova, já bateu o medo. Como a avaliação era individual, não dava para saber se as pessoas iriam dar espaço para eu falar, se eu teria que falar por cima dos outros... não tenho esse traquejo social de encontrar a minha hora de falar. Mas, durante as gravações, eu não fiquei nervosa, falei de uma forma fluida, mas falei poucas vezes", lamentou, em entrevista ao Portal Bonde.



A prova do Flop serviu para Ju mostrar que, apesar das dificuldades, é uma blogueira experiente e que sabe o que faz. Sozinha, ela teve que fazer propaganda de três produtos para os jurados, que se encantaram pela espontaneidade da influenciadora.





"Foi complicado. Às vezes, quem me vê trabalhando não percebe. Eu me comunico bem sozinha, mas nas conversas mais orgânicas aparecem mais as minhas dificuldades", disse, referindo-se às diferenças entre os seus trabalhos em grupo e sozinha.