ChatGPT libera acesso limitado a Dall-E e passa a gerar três imagens por dia de graça

A OpenAI liberou, nesta quinta-feira (8), acesso limitado a todos os usuários à inteligência artificial geradora de imagens Dall-E 3, que fica embutida no ChatGPT. Assim, é possível gerar três imagens por dia, sem precisar pagar o plano ChatGPT Plus, de US$ 20 (R$ 112).



Os assinantes da versão premium do chatbot têm acesso ilimitado ao recurso, que entrega de ilustrações cartunescas a imagens realistas, mas é criticado por artistas visuais por reproduzir traços autorais, sem pagar por propriedade intelectual.

A OpenAI sugere que as pessoas usem a tecnologia para criar cartões para as redes sociais ou slides para uma apresentação.



Desde que lançou a versão mais recente de seu modelo de linguagem, o GPT-4o, que diminuiu os gastos com processamento computacional com pedidos feitos à IA, a OpenAI tem expandido acessos de seus recursos aos usuários não pagantes.



Os usuários da versão gratuita também conseguem fazer análises de dados, criar gráficos ou fazer pesquisas na internet. Esses serviços, contudo, funcionam apenas como um aperitivo e podem ser solicitados poucas vezes.



O vice-presidente da OpenAI responsável pelo ChatGPT, Srinivas Narayanan, disse à Folha de S.Paulo que o usuário não assinante contribui com a empresa ao prover avaliações sobre sua interação com o chatbot, que podem ser usadas para melhorar o serviço.