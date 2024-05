"Coreaninha" famosa pelos memes no WhatsApp publica foto com camiseta em referência ao Brasil

Se você acessa as redes sociais com frequência, sobretudo o WhatsApp, sem dúvidas deve conhecer a bebê sul-coreana Rohee que aparece em uma série de figurinhas.





Atualmente, Rohee tem sete anos e, apesar de não ter mais as feições de bebê que tinha quando seus memes começaram a viralizar, ainda é um sucesso, especialmente entre os brasileiros.





E foi exatamente isso que Rohee enfatizou em sua nova publicação no Instagram - que é administrado pela sua mãe -, na qual veste uma camiseta com a frase "Eu sou famosa no Brasil". Sua irmã caçula, Romi, também aparece na foto.

