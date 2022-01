Documentário sobre formação de pilotos de caça estreia de graça no YouTube

Estreou na noite deste sábado (29) o documentário "Joker – Escola de Pilotos de Caça", uma produção que conta como são formados os pilotos de caça da FAB (Força Aérea Brasileira). A obra está disponível para ser assistida de forma gratuita no YouTube.



Nele é retratado o cotidiano do esquadrão Joker (2º Esquadrão do 5º Grupamento de aviação da FAB), responsável pela formação dos principais pilotos de defesa do Brasil. É possível acompanhar as aulas, briefings, simuladores e até como é voar a bordo dos caças A-29 Super Tucano, que é utilizado para a instrução dos pilotos.

A partir dessa formação, os militares podem se especializar em diversas aeronaves, e, em breve, poderão voar o caça supersônico F-39E/F Gripen.



Segundo o produtor João Paulo Moralez, o objetivo é mostrar os bastidores dessa formação e manter viva as tradições desse segmento da aviação. "A nossa expectativa é mostrar para o público um pouco sobre a rotina e o intenso processo de formação dos pilotos de caça da Força Aérea Brasileira, que utiliza aeronaves e técnicas modernas para essa instrução. Esses pilotos vão garantir a defesa aérea do Brasil nas fronteiras de norte a sul, em qualquer local e tempo", diz Moralez.



"Ao mesmo tempo, buscamos resgatar parte das tradições e culturas do universo da aviação de caça da FAB", conclui o produtor.

Ao todo, foram 11 diárias de produção pelas cidades Maxaranguape e Natal, no Rio Grande do Norte, e Pirassununga, no interior de São Paulo. O documentário teve patrocínio de diversas empresas, como Embraer, Goodyear e Saab, e ainda contou com o apoio da FAB.





JOKER – ESCOLA DE PILOTOS DE CAÇA (2022)

QUANDO Estreia 29/01 às 19h

ONDE No YouTube da produtora do documentário, Hunter Press

PREÇO Gratuito

MONTAGEM E EDIÇÃO João Paulo Moralez e Victor Bilbao

DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA André Rodrigues

DURAÇÃO 60 minutos