Doodle desta sexta homenageia o centenário de Toots Thielemans

O Google fez, nesta sexta-feira (29), um Doodle em homenagem ao músico e compositor belga Toots Thielemans. Conhecido como "Rei da Gaita" e considerado um dos principais jazzistas de todos os tempos, ele completaria 100 anos nesta sexta.

O músico nasceu em 29 de abril de 1922, em Bruxelas na Bélgica. Ele morreu em 2016, aos 94 anos. Durante a carreira, ficou conhecido por sua habilidade com a gaita, mas também tocou guitarra, violino e acordeão, entre outros instrumentos. Thielemans gravou 21 discos e compôs a trilha sonora de diversos filmes.

A arte do Doodle foi criada pela artista norte-americana Melissa Crowton e mostra diversos instrumentos musicais em volta de Thielemans, retratando a versatilidade do belga. O Doodle direciona para uma página de busca sobre o músico. Segundo os principais resultados da pesquisa, "aficcionados e críticos de jazz o reconhecem como um dos maiores gaitistas de jazz do século XX".