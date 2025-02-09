Elon Musk diz que não tem planos de comprar operação do TikTok

O bilionário Elon Musk afirmou que não tem interesse em comprar o TikTok, apesar das especulações sobre a aquisição do aplicativo de vídeos curtos, que os Estados Unidos querem banir sob alegações de preocupação com segurança.





"Eu não fiz uma oferta pelo TikTok", disse Musk, que participou de forma remota, de uma conferência que aconteceu na Alemanha no mês passado. "E não tenho planos sobre o que faria se tivesse o TikTok."

Musk declarou que não usa o TikTok e que prefere criar empresas do zero, apesar de ter comprado o antigo Twitter, agora chamado de X.





Os comentários foram feitos durante evento organizado por Mathias Döpfner, CEO do conglomerado de mídia Axel Springer, conforme noticiado neste sábado (8) pela agência Bloomberg.





A Bytedance, proprietária do TikTok, declarou que não pretende vender o aplicativo, mas uma decisão da Suprema Corte dos EUA pode forçá-la a reconsiderar essa posição.





Defensores da liberdade de expressão têm sido contrários à proibição do TikTok com base na lei aprovada pelo Congresso dos EUA e sancionada pelo ex-presidente Joe Biden.





A empresa afirma que as autoridades norte-americanas distorceram seus vínculos com a China, argumentando que seu mecanismo de recomendação de conteúdo e os dados dos usuários são armazenados nos Estados Unidos em servidores em nuvem operados pela Oracle, enquanto as decisões de moderação de conteúdo que afetam os usuários norte-americanos também são tomadas nos EUA.





Conforme a imprensa internacional, autoridades chinesas consideraram permitir que Musk adquirisse as operações da empresa nos Estados Unidos, caso ela fosse proibida de operar.





Ao voltar à Casa Branca, o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva que suspendeu temporariamente a venda forçada ou o banimento do TikTok no país.





Ele, que inicialmente tentou banir o TikTok, mudou de posição após a plataforma ajudá-lo a conquistar eleitores jovens.





Trump sinalizou que estaria aberto à possibilidade de Musk ou Larry Ellison (co-fundador da Oracle) comprarem o TikTok em parceria com o governo dos EUA.





"Eu me encontrei com os donos do TikTok, os grandes donos," disse o mandatário a jornalistas no último dia 21 de janeiro. "Então, o que estou pensando é em dizer para alguém 'compre e dê metade para os Estados Unidos.'"





Musk, que gastou mais de US$ 250 milhões para ajudar Trump a vencer as eleições presidenciais de novembro, afirmou em janeiro que há um ambiente de negócios "desbalanceado" entre os EUA e a China.



