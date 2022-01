Falha no site da Amazon gera descontos de até R$ 435

Descontos bastante generosos alçaram a Amazon aos assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta quarta-feira (26). Desde a madrugada, códigos de cupons passaram a circular na rede social e em canais de promoções e se espalharam entre os usuários.



Comuns na estratégia de marketing de ecommerces, os cupons -oferecidos em dias festivos ou por famosos que tenham parceria com a marca, por exemplo- estavam cumulativos: era possível adicionar vários deles e ter descontos inusuais.





O maior valor confirmado pela reportagem foi de R$ 435 em livros -​29 cupons de R$ 15. Houve relatos até mesmo de produtos adquiridos gratuitamente.





Questionada se as compras feitas com os cupons serão canceladas, a empresa não respondeu, mas afirmou que houve um problema no site. "Lamentamos qualquer inconveniente causado e entraremos em contato com os clientes impactados", afirmou a companhia em nota.

Muitos dos códigos eram específicos para novos usuários, o que provocou uma corrida dos clientes por novos cadastros. Nenhum dos cupons testados pela reportagem seguia válido, e os consumidores estão em dúvida sobre um eventual cancelamento das compras.





A reportagem conseguiu confirmar a compra de um produto adquirido com os cupons que, segundo o canal de atendimento da marca, não seria cancelado.