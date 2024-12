Fora do ar? WhatsApp, Instagram e Facebook passam por instabilidade nesta quarta

O WhatsApp, Instagram e Facebook estão apresentando instabilidade na tarde desta quarta-feira (11). De acordo com o site Downdetector, há problemas no WhatsApp reportados a partir das 14h46. São mais de 60 mil notificações no site. Os problemas mais notificados na plataforma são: envio de mensagens, conexão com servidor e website.

O assunto "WhatsApp" também está entre os mais comentados do momento no X. No Google Trends, os termos "WhatsApp fora do ar", "Instagram fora do ar" e "Facebook fora do ar" também aparecem com aumento repentino de buscas.

Nas redes sociais, usuários apontam falhas em todos os aplicativos da Meta.