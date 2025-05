'Freiras do beatbox' paranaenses já haviam viralizado por 'perrengues' com Kombi

Duas freiras paranaenses viralizaram na última semana ao apresentar uma união inusitada entre igreja, beatbox e dança. A performance ocorreu no dia 20 de maio, durante a apresentação no programa católico 'Família de Amor', da TV Pai Eterno. Porém, mesmo que o "meme" das "freiras do beatbox" tenha conquistado um ineditismo grandioso, essa não foi a primeira vez que as irmãs da Copiosa Redenção se destacaram.





Antes disso, elas - principalmente sob o rosto da irmã Marizele Rego - compartilhavam com seus seguidores as histórias de perrengue com suas kombis, feito que chamou a atenção de diversas pessoas, entre elas, a comunidade de 'kombeiros'. Em entrevista ao Portal Bonde, Marizele relembrou com humor a situação e a trajetória na internet.





"Comecei nas redes sociais em 2023, depois de participar de um programa musical católico. Foi aí que muitas pessoas me incentivaram a fazer um Instagram, dizendo 'você leva jeito, tem que ir para as redes sociais'", disse.

"No começo fiquei meio receosa, mas, por fim, comecei. Tínhamos uma Kombi muito velha lá onde eu morava, em Campo Mourão, chamada Maria. Nós apelidamos nossas Kombis. E essa, em particular, dava muito trabalho, pois sempre estragava. Os memes vieram desses momentos mais descontraídos que eu e a irmã Regina filmamos nossas histórias com ela [a Kombi]. Descobrimos que o povo ama Kombi, aí fiquei amiga de todos os kombeiros que existem. Agora, estou amiga do povo do beatbox", brincou a irmã Marizele.





Trabalho na Congregação Copiosa Redenção





A Congregação Copiosa Redenção foi fundada há 35 anos, em 8 de dezembro de 1989, pelo padre Wilton Moraes Lopes e as irmãs Maria Mota, Ruth da Silveira e Ione Strozzi no município de Ponta Grossa (Oeste). O objetivo e a missão da congregação é auxiliar e acolher vítimas da dependência química e suas famílias, por meio de um tratamento humano e profissional.





Ela está espalhada em 17 comunidades que fornecem serviços como atendimento psiquiátrico, terapêutico, grupos de prevenção e seminários nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Rondônia e, internacionalmente, na Itália. São cerca de 105 religiosos e 82 leigos consagrados que já atenderam, aproximadamente, 30 mil pessoas desde sua fundação, em 1989.

É fazendo parte dessa história que as irmãs Marizele e Marisa desenvolvem seus trabalhos, e pelo qual evangelizam. Seguindo os ensinamentos de sua religião, Marizele contou ao Portal Bonde como a mensagem de acolhimento aos vulneráveis difundida na trajetória de Jesus é a "fonte de nutrição" para seguir praticando e vivendo em seu caminho de devoção.

"Fazemos um trabalho de prevenção, recuperação, tratamento e acolhimento, algo bastante profundo e complexo. Buscando especificamente isso, aprendemos com Ele essa forma de ser Copiosa Redenção, rezando por todos os dependentes químicos do mundo inteiro. Nascemos na igreja há 35 anos atrás para ser [isso], Copiosa Redenção, principalmente na vida daqueles que estão excluídos no mundo das drogas. É por isso que nossa fonte de nutrição vem dessa oração, de uma vida comunitária. Para que possamos ser um reflexo de Deus", enfatizou.

*Sob supervisão de Bruno Souza





Veja o vídeo abaixo: