Galinha Pintadinha comunista? Projeto publica frases contra a 'exploração' e viraliza

Um dos desenhos brasileiros mais exitosos da história, somando quase 40 bilhões de visualizações no YouTube e 38 milhões de inscritos, o projeto Galinha Pintadinha viralizou recentemente nas redes sociais por um motivo curioso. Desde agosto, o Instagram do projeto tem publicado os personagens da animação com frases contra a "exploração trabalhista", um dos mais importantes pilares do marxismo, do filósofo e economista Karl Marx, conhecido como o "pai do comunismo".





O primeiro conteúdo do gênero que se tem registro foi publicado em 28 de julho, quando a famosa "Borboletinha" foi inserida na seguinte frase: "Nascida para ter uma confeitaria famosa vendendo morango do amor e forçada a trabalhar 6x1 fazendo chocolate para madrinha". Na legenda, o social media que cuida da rede social ainda completou: "Infelizmente a vida não é um morango e alguém precisa chorar pra madrinha sorrir..."

Em 14 de agosto, outra publicação: "Sinais de que você está se tornando a Dona Aranha: teimosa, desobediente, nunca está contente e se questiona diariamente se o de cima sempre sobe e o de baixo sempre desce, será que falamos de mérito ou de um mecanismo que reforça privilégios históricos?"





Cinco dias depois, um novo post também viralizou. "Quando estou tendo um bom dia, mas lembro que minhas asas carregam o peso de um sistema que lucra com cada movimento meu. Até o chocolate que produzo me lembra que adoçamos a vida com migalhas", dizia a publicação, com a Borboletinha ilustrando a frase.

Em 21 de agosto, outra publicação causou polêmica: "Os maiores desejos da Baratinha: sete saias de filó, anel de formatura, sapato de fivela e não viver num sistema onde as necessidades são produzidas incessantemente para manter sua lógica de expansão". A frase pode ser interpretada como uma crítica ao consumismo na sociedade, tema também abordado pelo filósofo alemão.





Nos comentários, diversos seguidores apoiaram a iniciativa, chamando a Galinha Pintadinha de "camarada", adjetivo utilizado para os "companheiros de revolução" no comunismo. "Isso seria doutrinação marxista das nossas crianças? Continua!", escreveu um internauta. "Isso não pode ser o perfil oficial. Eu me recuso a acreditar", comentou outro.

Após as centenas de comentários, a rede social do projeto infantil respondeu sobre o assunto por meio de um vídeo, mas em tom de brincadeira. "O pintinho comunista foi só meme. Ainda não conseguimos tomar os meios de produção. Foi só brincadeira."



