Google do Doodle celebra aniversário de Raul Seixas, pai do rock brasileiro

O Doodle do Google deste sábado (23) celebra o 79º aniversário do músico e compositor Raul Seixas, considerado o "pai do rock brasileiro". A ilustração é da artista Paola Saliby, que mora em Portugal.





Seixas é amplamente conhecido pelas contribuições ao gênero musial. Lançou 21 álbuns durante a carreira, e é conhecido como “Maluco Beleza”.

Ele nasceu em 1945 na Bahia. Foi apresentado ao rock bem jovem, ouvindo músicas de artistas como Elvis Presley, Little Richard e outros. Aos 12 anos, formou a primeira banda cover, Raulzito e os Panteras, e conseguiu pequenos shows na TV Salvador. Com o tempo, o grupo fez sucesso em todo o Brasil e se mudou para o Rio de Janeiro em 1967.

Depois que o grupo se desfez, Seixas trabalhou para a CBS antes de lançar "Sociedade da Grā-Ordem Kavernista Apresenta Sessão das Dez", um disco experimental que alteraria o curso da carreira dele.

Outro ponto de virada foi a apresentação da música "Ouro de Tolo" no programa de TV "Phono 73", que o colocou sob os holofotes.

Na década seguinte, ele ficou muito conhecido em locais como Rio de Janeiro e São Paulo. Muitos admiravam as letras profundas e a maneira como se manteve fiel às suas raízes nordestinas ao compor.





Ao longo dos 26 anos de carreira, Seixas os álbuns exploraram diferentes estilos e temas. Enquanto o primeiro, "Krig-ha, Bandolo!" (1973) apresentava clássicos que chegaram ao topo das paradas, outros trabalhos como "Há 10 Mil Anos Atrás" (1976) traziam canções mais introspectivas.





Ele aceitou o desafio de se afastar do convencional e criou o próprio caminho musical. Hoje, ele é reconhecido como um artista fundamental que dedicou sua alma à ascensão do rock and roll no Brasil.