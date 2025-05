Google retira mês da História Negra e do Orgulho LGBTQIA+ de aplicativo de calendário, diz site

O calendário online do Google, o aplicativo Google Agenda (ou Google Calendar, em inglês), não inclui mais em sua configuração padrão referência a eventos como o mês do Orgulho LBGTQIA+ e o mês da História Negra.





A informação foi publicada pelo site The Verge após usuários reclamarem das mudanças. Outras celebrações, como o mês dos Povos Indígenas, o Dia da Herança Judaica, o Dia da Memória do Holocausto e o Dia da Herança Hispânica também foram removidas, de acordo com um especialista em produtos do Google ouvido pelo grupo.





Anteriormente, o calendário fazia referência ao primeiro dia do mês dessas celebrações -por exemplo, no dia 1º de fevereiro, no caso do mês da História Negra, e no dia 1º de junho, no caso do mês do Orgulho LGBTQIA+.





A alteração ocorre em meio a uma série de mudanças culturais de big techs e gigantes de outros setores, que visam se adaptar ao clima político instaurado desde o início do segundo mandato de Donald Trump.





Google, Meta, Walmart, McDonald's e outros recuaram em ações e programas de DEI (sigla para diversidade e inclusão) -iniciativas que foram duramente criticadas por Trump e retiradas pelo republicano de órgãos do governo.





Ao The Verge, o Google confirmou as alterações nos eventos padrões do aplicativo, dizendo que as mudanças datam de meados de 2024 e que foram adotadas porque manter todas as datas comemorativas atualizadas era insustentável.





Segundo a porta-voz citada pelo site, Madison Cushman Veld, por mais de uma década o grupo mostrava apenas feriados públicos e referências a eventos oficiais de cada país. Há algum tempo, a equipe começou a adicionar manualmente outros momentos culturais de vários países, mas a prática se mostrou insustentável.





"Recebemos feedback de que alguns outros eventos e países estavam faltando -e manter centenas de momentos manualmente e de forma consistente globalmente não era escalável ou sustentável", diz a nota.

O aplicativo voltou a mostrar apenas datas oficiais, mas permite que usuários adicionem manualmente outros momentos importantes, segundo a empresa.