IA da Apple chega só para iPhones mais caros

O banho de IA que a Apple prometeu dar nos iPhones a partir de setembro, pelo menos no começo, vai chegar apenas aos iPhones 15 Pro e 15 Pro Max, vendidos hoje no Brasil por preços a partir de R$ 9.299.





Esses modelos já têm chips dedicados para executar aplicações de IA sem precisar recorrer à nuvem, diferentemente dos demais iPhones, de acordo com o vice-presidente de engenharia de software da Apple, Craig Federighi. Rodar as plataformas de inteligência artificial no próprio aparelho oferece mais privacidade ao usuário.



Os anúncios foram feitos na conferência mundial para desenvolvedores da Apple nesta segunda-feira (10), em que a fabricante também apresentou o novo sistema operacional para iPhones, o iOS 18, com data de lançamento marcada para setembro. Os iPhones XR e SE de 1ª geração, que atualmente têm o iOS 17, deixarão de receber atualizações.

A nova interface dos smartphones da Apple vai incluir mudanças estéticas, mais opções no painel de controles e um recurso para acessar aplicativos escolhidos somente mediante reconhecimento facial ou inclusão de senha.



Receberão o iOS 18 os seguintes aparelhos:

- iPhone XS e XS Max

- iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max

- iPhone SE (2ª e 3ª geração)

- iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro e 12 Pro Max

- iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro e 13 Pro Max

- iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max

- iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max



As funções de acessibilidade anunciadas com o iOS 18, a exemplo do recurso de interagir com o celular a partir do movimento dos olhos, funcionarão apenas em iPhone 12 e modelos mais avançados.



O iOS 18 também vai incluir envio de mensagem no app Messenger, sem internet, via satélite, apenas para iPhones 14 e posteriores.



A versão de testes do sistema operacional será disponibilizada para desenvolvedores de aplicativos cadastrados na comunidade da Apple a partir desta segunda. Outros testadores terão acesso em julho. A empresa disponibilizará a atualização ao público em geral no mês de setembro