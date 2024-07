Influenciadora cai em golpe que cita Correios e grava vídeo de alerta para seguidores

A influenciadora digital Ana Chiyo avisou aos seus seguidores que caiu em um golpe recebido por SMS que utilizava informações dos Correios. No vídeo em que postou no domingo (28) para seus mais de 1,8 milhão de seguidores, ela detalha o ocorrido e dá sugestões sobre como evitar o trambique.





A influenciadora relata que costuma fazer pedidos de produtos da China e que, então, fica ansiosa pela entrega. Por isso, acompanha a entrega pelo código de rastreamento e que, no dia em que recebeu a mensagem de que a compra havia chegado no Brasil, pela manhã, também lhe foi entregue uma mensagem de texto pelo celular, à noite, informando que a compra havia sido taxada e que ela deveria quitar o valor por meio de um link com um cídigo.

“O problema é que os golpes estão bem feitos. O SMS vinha com um daqueles códigos 'pequenininhos' (links encurtados), sabe, quando são só cinco números? Aí, parece que é alguma coisa oficial. Eu cliquei no link e paguei um Pix de R$ 75 e daí, falava que logo eu receberia um e-mail de confirmação", conta a influenciadora.





No dia seguinte, ao perceber que não recebeu a confirmação, ela entrou no site dos Correios e colocou o código de rastreamento, que não apontou qualquer informação sobre cobrança de taxa.

Diante do caso, Ana Chiyo deu quatro sugestões de cuidados na internet. Confira:





Primeiro: não confie em nenhum SMS recebido;

segundo: só acompanhe seus rastreios pelo site ou aplicativo dos Correios;





terceiro: não pague taxa alguma sem confirmação oficial apenas pela afobação de receber a compra;





quarto: desconfie de tudo.