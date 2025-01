Influenciadora evangélica desiste de desfilar por enredo de matriz africana

Debora Peixoto, 32, decidiu abrir mão de desfilar na Acadêmicos do Salgueiro como destaque de carro alegórico no Carnaval 2025.



A influenciadora tomou a decisão por conta do samba-enredo da escola, intitulado Salgueiro de Corpo Fechado, que celebra a espiritualidade das matrizes africanas, trazendo temas relacionados à religiosidade. Débora, que se considera uma cristã evangélica, optou por não desfilar.

Nas redes sociais, ela explicou seu lado. "Cresci em uma família que me ensinou valores cristãos muito fortes. O Carnaval sempre foi algo que amei, mas participar de um enredo que fala sobre práticas que não condizem com minha fé seria uma contradição para mim. Tenho medo de decepcionar minha família e de ser julgada por aqueles que compartilham da mesma fé que eu".



A canção do desfile da escola possui trechos que exaltam a força das práticas religiosas. "Prepara o alguidar, acende a vela / Firma ponto ao sentinela, pede a bênção pra vovô / Faz a cruz e risca a pemba / Que chegou Exu Pimenta e a falange de Xangô", diz um trecho.

Debora disse que respeita todas as crenças e culturas, porém, tem suas convicções pessoais. "Minha fé é um pilar importante na minha vida. Entendo a relevância cultural e histórica do enredo, mas não posso ignorar o impacto que isso teria nos meus princípios e na forma como minha família e minha comunidade enxergam isso".



Ela ainda abriu o coração sobre o peso emocional de sua decisão. "Eu sabia que seria julgada de qualquer maneira. Se eu participasse, poderia ser mal vista pela minha família e pela igreja. Se desisto, muitos me acusam de intolerância. Foi uma escolha difícil, mas precisava ser fiel aos valores que carrego".

Por fim, ela disse que a relação com sua família foi fundamental para essa decisão. "Minha mãe me ligou preocupada, dizendo que isso poderia trazer questionamentos sobre quem eu sou e o que defendo. Não quero causar decepção àqueles que sempre me apoiaram".