Jovens místicos conquistam a internet com previsões e simpatias ao vivo

Como um reflexo de uma geração que busca cada vez mais explicações e significados além da ciência tradicional, o esoterismo tem ressurgido entre os jovens nas redes sociais. Um exemplo é a nova comunidade formada no aplicativo de vídeos Kwai, chamada de místicos digitais, em que compartilham essa visão mais ampla e holística da vida e do universo com seus seguidores.





Esses místicos digitais, na maioria das vezes, são jovens, despojados e estão pouco, ou nada, ligados com religiões, fazendo assim vídeos com o objetivo de repassar conhecimentos e conselhos espirituais às pessoas de forma direta e empática.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Um dos nomes que se destaca em meio a comunidade é o Cigano Orlando, de 32 anos, que já acumula mais de 5,8 milhões de seguidores na plataforma através de suas lives, que envolvem leituras de baralho cigano, simpatias e previsões, inclusive de realities shows e das vidas dos famosos.





Orlando trabalhava com vendas até começar aproduzir os vídeos para o Kwai. Desde então, leva seus conteúdos de forma gratuita para as pessoas porque gosta de ajudar as pessoas e, principalmente, de ensinar a reproduzir as simpatias em casa.

Publicidade





"Fico muito feliz quando seguidores me falam que conseguiram um novo emprego ou até mesmo conquistaram o amor de volta após replicar as simpatias que ensino”, diz.



Publicidade





Outro exemplo de criador de conteúdo que está fazendo sucesso é o Mago Paulo, de 31 anos, que conta que vem de uma família com fortes tradições ciganas, já que sua vó era taróloga e seu pai cartomante. Assim, desde muito jovem cresceu rodeado pelas práticas esotéricas, observando sua vó e seu pai realizarem leituras para a família.





Paulo explica que passou a fazer parte desse mundo quando pegou as cartas de seu pai e explicou seus significados de maneira precisa, mesmo sem ter sido ensinado. Assim, passou a ter sua própria experiência no mundo da vidência e do tarô, oferecendo, por anos, leituras gratuitas e seguindo a tradção familiar.

Publicidade





No entanto, com a chegada da pandemia e a necessidade de buscar por novas formas de renda, Paulo decidiu extender sua atuação para o mundo digital, passando asism a criar conteúdos esotéricos para a internet. Atualmente, com mais de um milhão de seguidores, faz vídeos a caráter, apostando em conteúdos sobre curiosidades à espiritualidade de forma moderna e bem-humorada.





Por fim, a comunidade ainda conta com a participação de Fernando, conhecido como Místico Digital, em um perfil que já acumula mais de 431 mil de seguidores no Kwai. Aos 34 anos, o criador de conteúdo entrou para o mundo digital quando, durante a pandemia, viu seu restaurante ser fechado com os impactos econômicos.

Publicidade





A partir disso, Fernando explica que a espirutualidade sempre esteve presente, mas que decidiu investir nisso na internet. Assim, passa os dias produzindo vídeos com leituras de tarô para todos os signos e dias da semana para seus seguidores.





“Passei a contar a minha história no Kwai e levar a espiritualidade para as pessoas de uma forma livre e leve com a ajuda do tarot”, conta Fernando, que, em cinco meses, alcançou cerca de 50 mil seguidores no aplicativo.





Para acompanhar a tendência, a plataforma também lançou uma página especial, “Signos no Kwai”, feita para que o público possa buscar conteúdos relacionados à espiritualidade. Nela, os usuários podem acompanhar previsões para os signos do zodíaco, filtros temáticos, votações, conteúdos gerados pelos criadores e usuários da plataforma e perfis de outros jovens místicos que fazem sucesso no aplicativo.