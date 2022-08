Monark retorna aos trends do Twitter por declaração polêmica sobre pedofilia

Bruno Aiub, conhecido como Monark, retornou aos trending topics do Twitter neste final de semana depois de uma fala polêmica sobre pedofilia. A declaração foi feita no podcast Monark Talks na última sexta-feira (12). Um corte do vídeo que circula nas redes sociais mostra quando Monark pergunta para o convidado do podcast Newman LM se ele acha que o PC Siqueira era pedófilo. Newman responde que tem medo de processo, mas, que não duvida. E finaliza dizendo que não sabe.

Em seguida, Monark afirma que não duvida nada de ninguém. "Pra ser sincero, eu tenho dificuldade de confiar em pessoas. O que ele [PC Siqueira] falou, pela interpretação, parecia que, tipo, era a primeira vez que ele sentiu alguma coisa que poderia ser considerado isso [pedofilia], até no vazamento. Eu acho que um pensamento, se ele nunca fez algo realmente físico com alguma criança, eu não acho que ele deveria ser considerado um criminoso, pelo menos."





Newman pergunta para Monark se ele acredita que alguém que tenha pornografia infantil é um criminoso. Monark dá um longo suspiro antes de responder e o convidado reforça: "aí é uma questão complicada". O apresentador diz que não sabe se ele é um criminoso. "Eu acho que o crime está em você produzir e divulgar. Mas, que é uma parada que você vai falar: puta, esse cara não bate bem das bolas. Com certeza é. Entendeu."





"Mas, criminoso, eu não sei. Um cara que é pedófilo, por que eu gostaria de prender ele? Se ele estivesse ameaçando outras crianças, entendeu? Se ele está assistindo a uma parada, é uma merda. É bem esquisito. Eu não seria amigo dessa pessoa, mas, eu não sei se ele deveria ser preso, entendeu? De verdade, assim. Porque o crime de verdade é você expor uma criança ou você abusar de uma criança, na minha opinião. Ou não?", acrescenta o apresentador.





Newman responde que prefere não julgar, principalmente, por conta de processo. O apresentador segue falando sobre o assunto no podcast e destaca que não defende PC Siqueira, mas, lembra sobre o cancelamento que o youtuber passou. "Ele foi muito cancelado. E se a gente é contra o cancelamento, deve ser contra de todas as formas, até com as pessoas que não são sensatas", pontua.

