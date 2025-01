Na véspera de proibição, TikTok para de funcionar nos Estados Unidos

O TikTok parou de funcionar nos Estados Unidos no sábado (18) à noite e desapareceu das lojas de aplicativos da Apple e do Google antes de uma lei que exige o fechamento da plataforma entrar em vigor neste domingo (19).



O presidente eleito Donald Trump disse que "muito provavelmente" daria ao TikTok mais 90 dias de funcionamento após assumir o cargo na próxima segunda-feira (20). "A extensão [do prazo de funcionamento] é algo que provavelmente será feito, porque é apropriado", disse Trump à NBC. "Se eu decidir fazer isso, provavelmente anunciarei na segunda-feira."

Em um aviso exibido aos usuários americanos, o TikTok mencionou a promessa do republicano.

"Uma lei que proíbe o TikTok foi promulgada nos EUA. Infelizmente, isso significa que você não pode usar o TikTok por enquanto. Estamos felizes que o presidente Trump indicou que trabalhará conosco em uma solução para restabelecer o TikTok assim que assumir o cargo. Fiquem ligados", diz a mensagem que apareceu aos usuários que tentaram usar o aplicativo na noite de sábado.



Mesmo que temporário, o fechamento do aplicativo, de propriedade da empresa chinesa ByteDance, deve ter um impacto abrangente nas relações EUA-China, na política interna americana e no mercado de redes sociais.

Os Estados Unidos nunca baniram uma grande plataforma de mídia social. A lei aprovada pelo Congresso dá ao novo governo Trump ampla autoridade para banir ou buscar a venda de outros aplicativos de propriedade chinesa.



Outros aplicativos de propriedade da ByteDance, como o aplicativo de edição de vídeo CapCut e o aplicativo de compartilhamento de fotos e vídeos Lemon8, também estavam indisponíveis nas lojas de aplicativos dos EUA até o final do sábado.

A embaixada chinesa em Washington acusou na sexta-feira os EUA de usar poder estatal injusto para suprimir o TikTok. "A China tomará todas as medidas necessárias para salvaguardar resolutamente seus direitos e interesses legítimos", disse um porta-voz.



A incerteza sobre o futuro do aplicativo fez com que os usuários procurassem alternativas, como o RedNote, também chinês. As rivais Meta e Snap viram os preços de suas ações subirem antes da proibição, com investidores apostando em um influxo de usuários e dinheiro de publicidade.



"Este é meu novo lar agora", escreveu um usuário em uma postagem do RedNote, marcada com as palavras "refugiadodotiktok" e "triste".



O presidente executivo do TikTok, Shou Zi Chew, planeja comparecer à cerimônia de posse e a um comício com Trump, disse uma fonte à Reuters. Na sexta-feira (17), ele agradeceu ao republicano, pelo comprometimento em trabalhar com a empresa para encontrar uma solução que mantenha o aplicativo disponível no país.