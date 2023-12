Operação investiga suspeitos de extorsão via internet

A Operação Cyber Shield, do MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal), foi deflagrada nesta quinta-feira (28). O objetivo é combater os crimes de extorsão praticados por organizações criminosas na internet contra pessoas que acessavam conteúdos sexuais em grupos de aplicativos de trocas de mensagens.





De acordo com a PCDF, os grupos de aplicativos foram criados pelos próprios criminosos “para atrair as vítimas, principalmente moradoras do Distrito Federal, que atuavam em importantes cargos públicos, e/ou familiares de autoridades públicas”.

Ao identificarem que as vítimas tinham esse perfil, os criminosos aprofundavam as pesquisas por meio de acesso indevido em bases de informações sigilosas pertencentes à segurança pública.





Segundo o MJ, a organização criminosa fazia essas extorsões usando “informações pessoais obtidas a partir de acesso ao sistema da PCDF”, e que, com essas informações, faziam as ameaças às vítimas e a seus familiares, “exigindo sucessivas transferências de Pix para que não divulgarem os dados”.

