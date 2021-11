Pabllo Vittar é a nova embaixadora do YouTube Shorts, rival do Tik Tok; assista

A cantora Pabllo Vittar, 27, é a primeira embaixadora do YouTube Shorts, criado para competir com o TikTok e o Reels do Instagram. Ela vai estrelar campanhas de vídeos curtos nos próximos três meses.

A campanha com a artista será veiculada a partir desta terça-feira (2) na plataforma. No vídeo curto, ela canta uma versão da música "Ultra Som", de seu último álbum "Batidão Tropical", que tem forte influência de ritmos como forró e calypso.

A cantora afirma que é incrível ser a primeira embaixadora do YouTube Shorts no Brasil. "Estou muito animada com várias ideias. Tenho certeza que os fãs vão adorar assistir os conteúdos - e vão querer criar muito também", diz Pabllo Vittar.

No vídeo curto, a cantora explica como é fácil e divertido assistir e produzir vídeos curtos no YouTube Shorts. A head de marketing da plataforma no Brasil, Marcella Campos, diz que a artista tem forte influência entre os usuários.