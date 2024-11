Preguiça resgatada em rodovia do Espírito Santo faz pose em selfie e viraliza

Um operador de tráfego do Espírito Santo viralizou nas redes sociais após postar uma foto com uma preguiça que foi resgatado da BR-101. O caso aconteceu em Jaguaré, na região norte do estado sudestino.





Ao encontrar a preguiça e realizar o procedimento orientado de retirada do animal, ele conseguiu sacar o celular e fazer um registro da preguiça fazendo uma pose para a sua câmera. O operador se chama Wesley Lira.





O encontro aconteceu no dia 23 de outubro, mas a imagem foi postada depois de uns dias e começou a repercutir na última semana, especialmente no Facebook.





Na foto, o animal está com as patas abertas, estendidas, parece até apoiar uma delas no ombro do operador de tráfego, enquanto olha para Wesley.





Nas suas redes sociais, o operador já relatou que fez outros registros, mas nenhum que tenha viralizado dessa forma.





