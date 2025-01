Primeiro meme de 2025: influencer da Zona Norte de Londrina vira celebridade nas redes sociais

A influenciadora Stefany Thaís, de 29 anos, é o nome da vez no mundo virtual das redes sociais. Sendo considerada o primeiro meme de 2025, a londrinense, que mora há dez anos no Vivi Xavier (Zona Norte de Londrina), não pode mais caminhar pelo Centro da cidade sem causar tumulto.





Na última quinta-feira (8), o Portal Bonde a acompanhou em uma de suas gravações no Calçadão e pôde comprovar a popularidade da influenciadora, que - em menos de dez minutos - tirou foto com diversos fãs. Ela viralizou em grande escala no último dia de 2024. Desde então, ganhou cerca de 100 mil seguidores no Instagram e mais 200 mil no TikTok, acumulando uma "multidão virtual" de quase 800 mil pessoas em todas as suas redes.





As abordagens a desconhecidos - as quais ela chama de experimento social - chamaram a atenção dos internautas. Além disso, o carisma, as risadas e os elogios dados pela londrinense não passaram despercebidos, o que também ajudou na popularização dos vídeos.





Engana-se, no entanto, quem pensa que o sucesso dela veio do nada. Stefany foi funcionária por 14 anos de uma das maiores redes de fast food do mundo, local onde pôde começar a mostrar o seu potencial no mundo digital há 5 anos.





"Comecei a gravar para a internet em 2020 dentro do Burger King. Compartilhava a minha rotina real. Queria mostrar o lado positivo de trabalhar lá dentro. Dei uma 'viralizadinha', mas não foi esse estouro que é atualmente", conta. O seu conteúdo, porém, não era o mesmo de hoje. "V iralizei fazendo 'misturinhas' lá dentro, de lanche com batata, de lanche com sorvete, milkshake de cheddar e depois subi para a área de marketing entre 2023 e 2024."