Procurado até por Madonna, artista brasileiro mostra progressão de famosos com inteligência artificial

O artista brasileiro Hidreley Diao, reconhecido internacionalmente como um dos pioneiros no tratamento de imagens com IA (Inteligência Artificial), faz sucesso na internet com as suas montagens que mostram como personalidades históricas estariam atualmente caso estivessem vivas. Entre os maiores sucessos, estão as representações de Michael Jackson (1958-2009), Elvis Presley (1935-1977) e a princesa Diana (1961-1997). A fama de Diao é tão expressiva que ele já foi procurado até pela rainha do pop Madonna.





"Eu fui procurado, no ano passado [2022], para fazer um retrato da mãe dela atualizado. A Madonna perdeu a mãe com apenas cinco anos de idade. Então, me enviou uma imagem dela, em preto e branco, ainda moça. Fiz o trabalho, só que foi tudo por meio de assessoria. Mas fiz o contato inicial com ela pelo Instagram. Foi incrível, porque eu sempre gostei da Madonna e ter esse reconhecimento por uma diva do pop, um ícone da música, é surreal", diz.

A cantora não foi a única grande estrela a procurar Diao. "Recentemente, o Eric Clapton [guitarrista britânico] me procurou para fazer a progressão do seu filho, que morreu com cinco anos", revela. Confira abaixo as progressões de Princesa Diana, Elvis Presley, Michael Jackson, Renato Russo, Vera Verão e Elis Regina.