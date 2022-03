Sheila Mello estreia talk show e dá medalha de 'melhor ex' a Fernando Scherer

A dançarina Sheila Mello, 43, estreou em seu canal no YouTube um novo talk show de nome Na Sacada e logo no primeiro episódio ela recebeu seu ex-marido, o ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa, 47.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Logo de cara, um momento inusitado marcou o papo. Sheila deu uma medalha de "melhor ex do mundo" para ele. Ambos ficaram juntos por oito anos e têm uma filha da mesma idade, Brenda.

Continua depois da publicidade





"As nossas conversas, no início, vão em prol da Brenda. E depois ela me fala do namorado, qualquer coisa que aconteça. Eu falo dos meus relacionamentos. A gente troca isso com naturalidade", destaca Xuxa durante papo.





Segundo eles, hoje a relação do ex-casal é de muita parceria. "Os dois entendem que fizemos algo em conjunto por amor. E quando separa, mesmo que tenha uma dor ou uma ferida ali na separação, eu tenho que deixar essa ferida para o lado, ela precisa deixar a ferida dela", opina Xuxa.





Foi em agosto de 2018 que Mello divulgou um comunicado sobre a separação dela com o ex-nadador Fernando Scherer. "Obrigada por tudo, sempre amarei o que construímos", disse ela em sua conta no Instagram.

Continua depois da publicidade





"Tenho uma notícia nada boa, mas prefiro que saibam por mim do que a coisa seja propagada com inverdades. A parceria de homem e mulher entre eu o Fernando chegou ao fim! Fica o amor e respeito para sermos os melhores parceiros para cuidarmos do bem mais precioso da nossa vida, a Brendinha!", postou ela.





Mello ainda falou que o assunto era delicado e, por isso, não responderia aos comentários. Os fãs, no entanto, publicaram diversas mensagens de apoio: "Por favor, me fala que é primeiro de abril", disse um; "não acredito! Que pena. É sempre horrível, ainda mais quando tem criança no meio!", afirmou outro.





Alguns comentários criticaram a dançarina: "Ela sempre priorizou a sua carreira de dançarina. Ela tem que saber dosar as coisas", afirmou um internauta. "Infelizmente, com certeza a culpa foi da Sheila e da sua crise ridícula dos 40. Tem gente que não valoriza o melhor dessa vida, que é uma família", disse outro.





Mello e Scherer se conheceram no programa A Fazenda (Record), em 2009, e se casaram um ano depois. A única filha do casal, Brenda, nasceu em 2013. Sheila, que ficou famosa após ser escolhida a nova loira do É o Tchan, retornou ao grupo durante um tempo para fazer alguns shows em comemoração pelos 20 anos do concurso que a elegeu.