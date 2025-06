Tubarão no Igapó e meteoro na Catedral de Londrina? Testamos a nova IA do Google

Imagine vários tubarões dentro do Lago Igapó ou diversos meteoros atingindo a Catedral Metropolitana de Londrina. Impossível? Talvez, mas todos esses cenários se tornaram possíveis com a nova IA (Inteligência Artificial) do Google, a Veo 3, lançada recentemente no Brasil. A plataforma permite que, a partir de uma foto qualquer, situações "absurdas" - mas hiper-realistas - sejam criadas em vídeos por meio de prompts (comandos de texto). O Portal Bonde usou os principais pontos turísticos do município como base para esse experimento.





A Veo 3 é a mais recente investida do Google no mercado das inteligências artificiais generativas voltadas à criação de vídeos. A plataforma impressiona ao transformar simples imagens em cenas animadas de até 8 segundos. Para isso, basta fazer o upload de uma imagem e escrever em inglês - já que ainda não há suporte para a língua portuguesa - o que se deseja que aconteça na cena.





O custo, no entanto, não é dos mais baixos. O plano mensal custa R$ 96,99, com o primeiro mês gratuito de teste. Cada usuário tem direito a mil créditos mensais. Vídeos simples sem áudio, baseados apenas em fotos e comandos de texto, custam 10 créditos cada. Já os vídeos com narração ou trilha sonora geradas automaticamente consomem 100 créditos por vez.





Durante os testes feitos pela reportagem, a nova IA do Google mostrou que ainda tem muito a evoluir. Mesmo com prompts bem detalhados e cuidadosamente traduzidos para o inglês - com a ajuda da IA veterana Chat GPT - a plataforma comete erros recorrentes. Em várias cenas, por exemplo, nomes apareceram escritos de forma errada, humanos apresentaram traços bizarros ou movimentos descoordenados, além de que certos comandos foram ignorados ou mal interpretados. Ainda assim, o potencial é evidente e fascina - ou, até mesmo, engana - quem vê pela primeira vez.