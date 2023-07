Twitter troca logo de pássaro por 'X'

O Twitter vai mudar e dar adeus ao passarinho. O proprietário dd rede social, Elon Musk, e a CEO da plataforma, Linda Yaccarino, divulgaram na segunda-feira (24) o novo logo, um "X" branco em um fundo preto, que vai substituir o clássico pássaro azul.





Ambos querem que os "tweets" passem a ser chamados de "Xs", já que o nome das publicações do Twitter faz referência ao pio de um pássaro.

A modificação já havia sido sinalizada pelo bilionário no domingo (23). "Em breve diremos adeus à marca Twitter e, gradualmente, a todos os pássaros", postou Musk.





Ele também publicou uma foto do logo X projetado no prédio da sede da corporação em São Francisco, nos Estados Unidos.

A adoção da nova identidade visual deve ser gradual - o pássaro e o X devem aparecer simultaneamente.





O nome da empresa também foi alterado para X Corp.

O objetivo de longo prazo de Musk é transformar o X em um "superaplicativo", como as plataformas asiáticas WeChat, PayTM e GoJek, que mesclam serviços como trocas de mensagens, rede social e sistema de pagamentos.





Esta decisão, porém, é mais uma de uma série de medidas controversas adotadas desde a compra da plataforma por Musk.





No início do mês, por exemplo, o bilionário anunciou um limite no número de tweets que podem ser lidos diariamente, e é maior para os usuários assinantes do sistema pago de verificação Twitter Blue.





Mesmo que esse limite tenha sido revertido, a polêmica parece ter contribuído para o crescimento da recém-criada rede social concorrente Threads, da Meta, integrada com Facebook e Instagram, que teve mais de 100 milhões de cadastros nos primeiros cinco dias após o lançamento.