WhatsApp permite editar mensagens 15 minutos após envio

O WhatsApp anunciou, nesta segunda (22), o lançamento de recurso para editar mensagens. A empresa adicionou a opção ao aplicativo de parte dos usuários, incluindo brasileiros.







A atualização "estará disponível para todos nas próximas semanas", diz o comunicado. As pessoas com a a atualização terão até 15 minutos para alterar o conteúdo das mensagens.





Para retificar as mensagens, os usuários precisam pressionar o balão com o trecho incorreto, até aparecerem as opções. No iPhone, basta clicar em "Editar" e alterar o texto. Em aparelhos Android, é necessário clicar nas reticências ("...") e selecionar o botão "Editar."





Essa opção já consta em publicações e comentários de Facebook e Instagram, redes sociais da Meta, dona do WhatsApp. O aplicativo de bate-papo Discord também permite edição de mensagens.





Os trechos com edição aparecerão com a palavra "editada", junto com o horário, no rodapé, para que o destinatário saiba da alteração. "Assim como com todas as mensagens pessoais, arquivos de mídia e chamadas, as suas mensagens e as edições que você faz são protegidas com a criptografia de ponta a ponta", afirma a Meta em nota.