X suspende conta de senador, de blogueiro e de neto de ditador para atender Alexandre de Moraes

O X no Brasil tirou do ar nove perfis que foram pivôs no tensionamento entre Elon Musk e o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes que resultou na suspensão da rede social no país.



Uma das contas pertencia ao senador Marcos do Val (Podemos-ES), que agora exibe a mensagem de "conta retida" quando acessada em outros países.

Além do parlamentar, os perfis do influenciador bolsonarista Ed Raposo, que disputou vaga de deputado federal pelo PTB-RJ em 2022, do engenheiro Cláudio Luz, que tinha menos de 600 seguidores no começo de agosto, e do pastor Josias Pereira Lima também caíram.



O ex-apresentador da Jovem Pan Paulo Figueiredo, que mantinha dois perfis ativos, a esposa do ex-deputado Daniel Silveira, Paola da Silva Daniel, a filha adolescente do blogueiro Oswaldo Eustáquio e o influenciador bolsonarista Sérgio Fischer completam a lista.

Em petição enviada ao STF, a plataforma não cita, porém, o que foi feito com as contas de João Ricardo Meri Alves e da esposa do blogueiro Oswaldo Eustáquio, Sandra Eustáquio, que também entraram na mira do magistrado.



O X tinha se negado até agora a cumprir as ordens judiciais que determinaram a retirada das contas do ar. Por causa disso, foi penalizada com seu bloqueio, em agosto, e com uma multa de mais de R$ 18 milhões.

As decisões relacionadas aos perfis foram proferidas nos dias 7, 16 e 20 de agosto. Moraes determinou o bloqueio das contas após a Polícia Federal localizar provas de que "inúmeras pessoas" passaram a intimidar agentes públicos que apuravam "milícias digitais e a tentativa de golpe de Estado".



Como mostrou a coluna, o X tem enviado sinais de recuo à corte. A plataforma recontratou os advogados do escritório Pinheiro Neto para representá-la perante o Supremo, depois de dispensá-los na semana passada, e começou a cumprir as determinações de remoções de perfis na noite de quarta-feira (18).

Um outro sinal positivo emitido por Musk foi a nota divulgada pela empresa para tentar explicar a restauração parcial do X no Brasil. "Continuamos os esforços para trabalhar com o governo brasileiro para que ela retorne o mais breve possível para o povo brasileiro", disse



O X também quitou nesta semana a multa milionária determinada pelo STF. A empresa teve as suas contas e as da Starlink, que pertence ao bilionário, bloqueadas, e o dinheiro foi transferido para a União por determinação de Alexandre de Moraes.



Por meio de seus advogados, a platafoma se comprometeu ainda a indicar um representante legal no país em até 30 dias -último ponto que falta ser cumprido.