'Invocação do Mal 4': com recorde de bilheteria, o adeus parece mais um até logo





Com 12 anos de história, a franquia de terror criada por James Wan no primeiro “Invocação do Mal” de 2013 chega ao seu apoteótico encerramento com o quarto filme da saga, intitulado “Invocação do Mal 4: O Último Ritual". Além dos longas originais, baseados nos maiores casos dos investigadores paranormais Lorraine e Ed Warren, o universo assustador de Wan contou com mais seis filmes derivados - totalizando 10 longa-metragens.





Desta iniciativa, surgiram monstros icônicos que marcaram a cultura pop, como a horripilante boneca amaldiçoada Annabelle e a inesquecível figura da Freira, uma contraposição maligna das servas de Deus.

A aposta dada pela Warner foi certeira. O resultado é sempre uma lucratividade absurda, tendo em vista que os orçamentos para os filmes são relativamente baixos e as bilheterias altas. O quarto e, supostamente, último filme da franquia - que ainda está em cartaz - já arrecadou 400 milhões de dólares mundialmente, tornando-se a maior arrecadação de toda a série.





Esse é um indicativo de que a fórmula ainda funciona e alimenta as expectativas de que seu verdadeiro fim está longe de se tornar real, já que há investimentos para futuros produtos derivados, como é o caso da série produzida pela HBO Max, anunciada em 2023, e, atualmente, em fase de produção.

“O Último Ritual” tem cara e enredo de um encerramento. Com os personagens mais velhos e a sensação de “estamos cansados”, a dupla encarnada por Patrick Wilson e Vera Farmiga demonstra que, por mais calejados do sobrenatural que ambos estejam, há sempre um demônio mais forte para testá-los.





O casal protagonista continua esbanjando química. Junto da adição de sua filha (interpretada por Mia Tomlinson), em uma versão mais velha, o clima familiar predomina ao longo de toda a trama. É por meio deste núcleo que o demônio da vez irá tentar quebrar a renomada família Warren.

