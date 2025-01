Irmãos Hypolito, Edilberto e Raissa e Vitória e Mateus se enfrentam no segundo Paredão

Após formação do segundo Paredão, na noite do último domingo (26), as duplas Diego e Daniele Hypolito, Edilberto e Raissa e Vitória Strada e Mateus correm o risco de deixar a casa do Big Brother Brasil 2025.





Com o final da votação no Confessionário, as duplas Eva e Renata e Diego e Daniele Hypolito, empataram, com quatro votos cada. Então, os líderes tiveram que dar o voto de Minerva, colocando os irmãos Hypolito no Paredão.

Antes, Camilla havia atendido ao Big Fone e emparedou Edilberto e Raissa. Já Vitória Strada e Mateus foram colocados no paredão pelos líderes.





