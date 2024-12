Iron Maiden anuncia novo baterista após último show com Nicko McBrain na banda

A banda Iron Maiden revelou na manhã deste domingo (8), em comunicado oficial nas redes sociais, quem será o novo baterista do grupo, após Nicko McBrain ter anunciado que o show deste sábado (7) em São Paulo seria o último com a formação atual do Iron Maiden.



Simon Dawson foi o nome escolhido para substituir McBrain. Nascido em Suffolk, Inglaterra, Dawson trabalha com o baixista e membro fundador do Iron Maiden Steve Harris desde 2012. Ele estreou tocando em três faixas do primeiro álbum da banda British Lion, "The Burning", liderada por Harris.





Através de um comunicado postado no perfil oficial do Iron Maiden no Instagram, McBrain, que está na banda há 42 anos, desejou sucesso aos colegas, com os quais deve continuar trabalhando nos bastidores.