Italianos trazem a Commedia Dell'Arte a Londrina

O espetáculo internacional "Masquerade Mask", montagem da Fraternal Compagnia di Teatro (Bolonha, Itália) em coprodução com o Teatro do Alvorecer (Brasil), será apresentado em Londrina nesta quarta (24) e quinta-feira (25), na Casa de Cultura da UEL, Divisão de Artes Cênicas, às 20 horas.
O espetáculo circula desde 2023 e já foi prestigiada na Inglaterra, França, Espanha, Itália, Hong Kong, Japão e Pequim. De acordo com o ator e produtor Douglas Kodi, a estimativa é de que 10 mil pessoas já aplaudiram as cenas de "Masquerade Mask." Antes de desembarcar em Londrina, o grupo fez apresentação única em Maringá, na terça-feira (23) no Teatro Callil Haddad.
A atual turnê integra as comemorações dos 150 anos da imigração italiana em Santa Catarina (1875–2025). "Estamos em busca de parcerias com instituições culturais, teatros e festivais para integrar este circuito e oferecer ao público uma experiência artística única e internacional, expõe Kodi. Com direção de Luca Comastri, referência internacional na arte da máscara, o espetáculo conta com apoio institucional do Ministério da Cultura da Itália, Comune di Bologna e Região Emilia-Romagna.
Um passeio pela história
O produtor adianta que o público irá assistir a um passeio pela história do teatro de máscaras. "Nesta comédia, passamos pelas principais máscaras e a proposta é transmitir a ideia da tradição do teatro, a Comédia Dell'Arte, pois ela representa uma grande escola, uma grande base e o teatro é uma comunhão com a plateia. Só existe teatro a partir do jogo do público. Sem o público não tem teatro", reflete Kodi.
Em cena, estão os atores Luca Comastri e Tania Passarini e conta também com a participação de Douglas Kodi, cofundador do Teatro do Alvorecer. "Masquerade Mask", a Máscara Mascarada não se esquiva da redundância e a narrativa traz como personagem principal o Professor Fracassa. Ele vende um espetáculo sem atores e, com a ajuda de dois assistentes italianos, Pizza e Lasanha, busca contar ao público a história da Commedia dell’arte e redescobrir o passado teatral de sua família, os Fracassa — uma referência ao romance histórico de Théophile Gautier.
O espetáculo inclui textos históricos da própria Commedia Dell’Arte desde o século 16, passagens de Shakespeare e alcança o século 20 com obras de Dario Fo, laureado com o Nobel de Literatura, apresentando também trechos do repertório da Fraternal Compagnia com uma cena de "Capitão Fracassa".
SERVIÇO
Espetáculo "Masquerade Mask"
Quando: quarta-feira (24) e quinta-feira (25), às 20h
Onde: Casa de Cultura da UEL - Divisão de Artes Cênicas - Av. Celso Garcia Cid, 205 Londrina
Ingressos na plataforma Sympla
