Jardel, craque do Grêmio nos anos 1990, entra no Big Brother Portugal

Ídolo do Grêmio nos anos 1990, o ex-atacante Mário Jardel, 48, é um dos participantes confirmados do Big Brother. Mas não no Brasil, e sim em Portugal, onde o ex-jogador ficou famoso ao atuar no Porto e no Sporting. O reality começou no país neste domingo (2).

A descrição de Jardel apresentada pelo programa afirma que Jardel é lembrado por seus gols de cabeça e que ele "conquista todas as glórias dentro e fora de campo".

"O Super Mário, como era conhecido dentro das quatro linhas, vem agora para dentro da casa do Big Brother Famosos, assumindo que é uma pessoa muito frontal e que uma das suas maiores qualidades é ser transparente", diz o texto.





Antes de entrar, Jardel gravou um vídeo pedindo apoio dos brasileiros na competição. "Conto com a ajuda de todos os brasileiros. Um ano de 2022 abençoado com muita saúde e paz a todos", afirma.