Jason Derulo agride homens após ser chamado de Usher

O cantor americano Jason Derulo, 32, foi expulso do Aria Resort and Casino, em Las Vegas (EUA), após agredir dois homens que o confundiram com o rapper americano Usher, 43, na madrugada desta terça (4).

Não ficou claro se o homem pensava que Derulo era Usher ou estava fazendo piada sobre a semelhança dos dois cantores.

Segundo o TMZ, testemunhas contaram que Derulo e um dos homens se cruzaram em uma escada rolante quando um deles começou a gritar para Derulo: "Ei, Usher!". Irritado, Derulo pulou uma corda de segurança e deu um soco no rosto do homem, que caiu no chão.





O cantor também bateu no segundo homem antes da equipe de segurança do local e dos seus seguranças intervirem. Uma testemunha disse ao Page Six que Derulo não fez nada para iniciar a luta.





As vítimas não prestaram queixas e não precisaram ir para o hospital após a briga, mas ainda há a possibilidade de abrirem um processo contra o cantor, que não se pronunciou sobre a briga.

Derulo está confirmado no palco Mundo do Rock in Rio, que acontece em setembro de 2022 na Cidade do Rock, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro