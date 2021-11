José, fruto da união de Chay Suede e Laura Neiva, nasce nesta quarta-feira

José, o segundo filho dos atores Chay Suede, 29, e Laura Neiva, 28, nasceu nesta quarta-feira (17). "José chegou ontem", escreveu Laura nas redes sociais. "Meu tesouro", respondeu Chay.

Ela compartilhou uma foto da família toda: o casal e os dois filhos, José e Maria, 1 ano e 11 meses. Na foto, a filha mais velha de ambos beija o caçula, sob o olhar carinhoso dos pais.

Vários artistas comemoraram a notícia. "Que lindeza! Bem vindo, José", escreveu a atriz Fabiula Nascimento, grávida de gêmeos. "Benza Deus!! Muita saúde", desejou a apresentadora Astrid Fontenelle.





"Os zoinhos fecham de amor só de olhar", disse a cantora Vanessa da Mata.





Regina Casé, atriz que interpretou a mãe de Chay na novela "Amor de Mãe", chamou os quatro integrantes da família de amores. Uma fã brincou: "Seu neto nasceu".

Na novela, o ator viveu o personagem Domênico, filho desaparecido de Lurdes (Casé). Chay Suede é um dos indicados para o Prêmio F5 2021. Ele concorre com a interpretação em "Amor de Mãe". Regina Casé também foi indicada.





Em julho, o ator falou sobre a preocupação com a chegada de seu segundo filho em meio aos acontecimentos pelos quais passam o mundo e o país.





"Preocupa, claro, porque, querendo ou não, a incerteza do momento atual é algo que me deixa ansioso, me tira do sério, me deixa reflexivo em um lugar super negativo", afirmou o ator em entrevista à revista RG. "Me preocupo em ver meus filhos crescendo neste mundo esquisito."





O ator contou que não tem problemas em se manifestar sobre os rumos políticos do Brasil. Ele lembrou que, em 2018, participou de movimentos contrários à eleição do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).





"A minha opinião sobre Bolsonaro é a mesma daquela época, continuo achando a mesma coisa sobre ele", disse na entrevista. "Só que, agora, infelizmente, colhendo as consequências de ele ter sido eleito presidente do Brasil. Então, isso se agrava."