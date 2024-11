Jovens de Londrina e da região são destaques no cenário musical

Ao longo de seus 90 anos, Londrina sempre se destacou no cenário musical nacional com seus festivais, entre eles de música, por seus expoentes nacionais e internacionais de artistas locais em diversos segmentos. É destaque também na formação musical com uma gama de escolas, conservatórios tradicionais, faculdade e universidade de música.





Três jovens de Londrina e região alcançaram lugares de destaque no concurso latino-americano de música erudita trazendo medalhas, troféu, menção honrosa e também foram homenageados pela instituição em que estudam.

Eles participaram do XLI Concurso Latino Americano Rosa Mística realizado em outubro em Curitiba/PR, que contou com a participação de 150 estudantes e profissionais de música do Brasil e da América Latina. Agora em novembro, o Conservatório Musical Carlos Gomes, de Londrina, homenageou os estudantes, com a participação de familiares.





Gustavo Antunes Pedrozo de 13 anos participou na categoria de 12 a 13 anos concorrendo com 18 candidatos e foi quem conseguiu a melhor classificação, trazendo o 2º lugar com menção honrosa. Lucas Germani Figueiredo de 12 anos obteve o 4º lugar e menção honrosa, na categoria de 12 a 13 anos, concorrendo com 18 candidatos. Sophia Araujo Zanin de 10 anos recebeu o 4º lugar com menção honrosa, na categoria de 10 a 11 anos, concorrendo com 21 candidatos.

Terezinha de Almeida Pena, diretora do Carlos Gomes, conservatório com 65 anos de existência, ressalta a importância para os alunos de música, o incentivo da competição, o conhecer a vida nos palcos e ter a oportunidade de sentir a emoção, ainda muito jovem, de participar de concursos, festivais de música e se apresentar com orquestras e outras formações.





“Essa jornada e a superação de desafios são dignas de reconhecimento, pois o comprometimento desses alunos, desses adolescentes, reflete não apenas talento, mas também uma incrível determinação”.

EXPERIÊNCIA ÚNICA

Gustavo iniciou seus estudos de piano há dois anos no Carlos Gomes, na classe da Prof.ª Adriana Almeida Pena. Ele comenta que foi emocionante participar e pretende fazer outros concursos. Lucas começou os estudos de piano aos seis anos com a Prof.ª Norma Andrade. Há três anos estuda no Carlos Gomes na classe da Prof.ª Adriana Almeida Pena.





Em 2023, então com 11 anos, participou do Concurso Rosa Mística obtendo o 3º lugar e melhor intérprete de música brasileira. Sophia que estuda piano há um ano e meio no Carlos Gomes, na classe da Prof.ª Daniela Spoladori, comenta: “No concurso, antes de começar a tocar estava nervosa. Na hora relaxei, não pensei no público presente”.





