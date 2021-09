Juliette lança álbum musical com muito romance e forró

Desde que saiu vitoriosa do Big Brother Brasil 2021 e com um dos perfis no Instagram com maior engajamento nacional, Juliette Freire engata um projeto atrás do outro. Já cantou com Gilberto Gil, Wesley Safadão, Elba Ramalho e estrelou inúmeras campanhas publicitárias. A bola da vez é seu próprio álbum musical.

O EP Juliette conta com seis faixas inéditas (Bença, Diferença Mara, Doce, Sei Lá, Benzin e Vixe Que Gostoso") lançadas às 21h desta quinta-feira (2) pela Rodaminho Records, selo de Anitta, sob licença da Virgin Music Brasil.





A influência de Anitta é nítida neste trabalho. Em depoimento, o produtor Umberto Tavares conta que, ainda durante a exibição do reality da TV Globo, foi procurado pela cantora carioca para pensar em um repertório para Juliette. Com base nas músicas que a paraibana cantava no programa, nasceu a faixa "Doce", recheada de forró e ritmo de dança.

Muito romance está incluso neste trabalho. Em "Diferença Mara", Juliette narra uma relação que, mesmo com diferenças, conserva uma "química rara". A letra de "Sei Lá" fala sobre um amor difícil de esquecer. Já em "Benzim", a cantora se compadece ao amado quando ele lhe pede pra ficar.

Em "Bença", ela assume com orgulho suas origens e referencia sua trajetória de luta. "Mas, é que eu venho lá do sertão. O coco é seco demais irmão. E o preconceito eu só engulo com farinha", canta.





Potencial

A ex-BBB entrou na casa mais vigiada do Brasil como advogada e maquiadora, mas seus momentos cantando viralizaram nas redes. Ela reviveu clássicos como Bruno e Marrone, se divertiu com música de Marília Mendonça e emocionou ao som de Dona Cila, de Maria Gadú.





Inclusive, foi cotada para ser a "morena" no clipe de Luan Santana, mas não participou.

*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.

